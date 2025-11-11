A Sabesp teve lucro líquido reportado de R$ 2,159 bilhões no terceiro trimestre de 2025, queda de 64,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Com ajustes, o lucro líquido somou R$ 1,284 bilhão, alta anual de 9,5%. Assim, o lucro por ação (LPA) ajustado da companhia foi de R$ 1,88, aumento de 9,3% em comparação com R$ 1,72 anotado um ano antes.

O resultado foi motivado por efeitos não recorrentes da bifurcação do ativo financeiro registrado um ano antes. O evento impactou o lucro e a receita líquida, que de julho a setembro totalizou R$ 9,425 bilhões, queda de 37,2% em relação a igual intervalo de 2024.

Deste montante, a receita líquida de serviços de saneamento ajustada foi de R$ 5,468 bilhões, crescimento de 0,1% em base anual de comparação, devido a um aumento de 2,5% no volume faturado e de 0,3% em preço líquido, mas parcialmente compensado pelo crescimento de clientes com tarifas subsidiadas.

Outros R$ 3,924 bilhões correspondem à receita de construção, que no trimestre teve um aumento anual de 156,2%. Os custos de construção também somaram R$ 3,924 bilhões no período.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) totalizou R$ 3,069 bilhões, montante 70,6% menor do que o registrado um ano antes. Com ajustes, o Ebitda totalizou R$ 3,206 bilhões, alta de 14,7% em comparação com o observado um ano antes.