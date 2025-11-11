O Grupo Azzas 2154 registrou lucro líquido recorrente de R$ 201,3 milhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 22,9% na comparação com igual intervalo de 2024, quando somou R$ 163,8 milhões.

O Ebitda ajustado (recorrente) totalizou R$ 476,7 milhões, em linha com um ano antes quando alcançou R$ 476,8 milhões. Já a margem Ebitda ficou em 16,1%, com expansão de 0,4 ponto porcentual, refletindo maior controle de despesas, segundo a Azzas. Na visão antes dos efeitos do IFRS-16, o Ebitda ajustado foi de R$ 406 milhões, com margem de 13,7%.

A receita líquida consolidada somou R$ 2,969 bilhões no período, recuo de 2,3% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado é explicado pela companhia, principalmente, pelo aumento no volume de devoluções nos canais de sell-in, em decorrência do processo de redução dos níveis de estoque dos franqueados nas unidades de Shoes & Bags e Basic; e redução de receitas de subvenções, especialmente no Fashion (Men), decorrente da gestão mais eficiente da curva de compras e dos estoques.

Ao final do terceiro trimestre, a Azzas teve uma posição de caixa de R$ 735,5 milhões e dívida líquida de R$ 2,292 bilhões, resultando em uma alavancagem de 1,37 vez (dívida líquida/Ebitda recorrente LTM pré IFRS 16).

A companhia registrou ainda uma despesa financeira líquida de R$ 208,7 milhões, 30,9% maior que um ano antes, quando encerrou o trimestre com resultado financeiro negativo em R$ 159,4 milhões.