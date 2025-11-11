A Natura registrou prejuízo líquido de R$ 1,926 bilhão no terceiro trimestre de 2025, montante 71,2% menor que os R$ 6,694 bilhões apurados em igual período do ano passado. O desempenho foi consequência de pressões sobre receita e rentabilidade, de acordo com a empresa no release de resultados.

O Ebitda recorrente somou R$ 577 milhões, queda de 33,7% na comparação anual, com margem de 11,1%, um recuo de 350 pontos-base em relação a igual período do ano passado.

A receita líquida, por sua vez, totalizou R$ 5,194 bilhões, recuo de 13,1% em reais, e 3,8% em moeda constante. O resultado reflete a desaceleração da operação no Brasil e os desafios de integração na Argentina e no México, justifica a Natura.

No período, a margem bruta foi de 67,2%, queda de 10 pontos-base na comparação anual, e as despesas com vendas, marketing e logística caíram 6,6%, para 42,3% da receita líquida. A dívida líquida encerrou o trimestre em R$ 4 bilhões, equivalente a 2,53 vezes o Ebitda.