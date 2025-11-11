O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 10, que está confiante de que o governo federal irá reabrir muito em breve e "rapidamente".

Sobre os subsídios para a Lei de Assistência Médica Acessível (ACA, na sigla em inglês), o republicano afirmou que "queremos sistema de saúde onde pagamos diretamente às pessoas, não às empresas de saúde".

Em cerimônia de posse para o novo embaixador da Índia, Trump ainda comentou que reduzirá as tarifas do país asiático "em algum momento", já que a Índia está "parando de comprar petróleo russo".

"Estamos fazendo um acordo com a Índia, diferente do que tivemos no passado. Estamos chegando perto", pontuou o presidente americano no Salão Oval aos repórteres.

Segundo Trump, o governo também está trabalhando para diminuir tarifas da Suíça e está fazendo o possível para a Síria ter sucesso. Mais cedo, o presidente sírio, Ahmed al-Shara, fez sua primeira visita oficial à Casa Branca.

Trump também voltou a dizer que seria um desastre econômico e de segurança se a Suprema Corte decidisse contra as tarifas e que em breve os EUA atingirão uma inflação de 1,5%.