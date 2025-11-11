A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,77%

Pontos: 155.257,31

Máxima de +1% : 155.601 pontos

Mínima estável: 154.058 pontos

Volume: R$ 21,93 bilhões

Variação em 2025: 29,08%

Variação no mês: 3,82%

Dow Jones: +0,81%

Pontos: 47.368,63

Nasdaq: +2,27%

Pontos: 23.527,17

Ibovespa Futuro: +0,94%

Pontos: 157.720

Máxima (pontos): 157.735

Mínima (pontos): 156.685

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,44

Variação: +0,67%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,36

Variação: +0,56%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,08

Variação: +1,87%

Ambev ON

Preço: R$ 13,18

Variação: +0,46%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,58

Variação: +0,88%

Vale ON

Preço: R$ 65,21

Variação: +0,66%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 65,21

Variação: +0,66%

Itausa PN

Preço: R$ 11,83

Variação: +0,17%

Global 40

Cotação: 705,588 centavos de dólar

Variação: -1,15%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3068

Venda: R$ 5,3073

Variação: -0,53%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,47

Venda: R$ 5,57

Variação: -0,34%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3175

Venda: R$ 5,3181

Variação: -0,72%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4800

Venda: R$ 5,5520

Variação: +0,27%

- Dólar Futuro (dezembro)

Cotação: R$ 5,3130

Variação: -0,83%

- Euro

Compra: US$ 1,156 (às 18h30)

Venda: US$ 1,1561 (às 18h30)

Variação: -0,03%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1350

Venda: R$ 6,1360

Variação: -0,52%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3200

Venda: R$ 6,4090

Variação: +0,53%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.122,0 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +2,8%


