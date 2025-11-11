A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,77%
Pontos: 155.257,31
Máxima de +1% : 155.601 pontos
Mínima estável: 154.058 pontos
Volume: R$ 21,93 bilhões
Variação em 2025: 29,08%
Variação no mês: 3,82%
Dow Jones: +0,81%
Pontos: 47.368,63
Nasdaq: +2,27%
Pontos: 23.527,17
Ibovespa Futuro: +0,94%
Pontos: 157.720
Máxima (pontos): 157.735
Mínima (pontos): 156.685
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,44
Variação: +0,67%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,36
Variação: +0,56%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,08
Variação: +1,87%
Ambev ON
Preço: R$ 13,18
Variação: +0,46%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,58
Variação: +0,88%
Vale ON
Preço: R$ 65,21
Variação: +0,66%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,83
Variação: +0,17%
Global 40
Cotação: 705,588 centavos de dólar
Variação: -1,15%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3068
Venda: R$ 5,3073
Variação: -0,53%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,47
Venda: R$ 5,57
Variação: -0,34%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3175
Venda: R$ 5,3181
Variação: -0,72%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4800
Venda: R$ 5,5520
Variação: +0,27%
- Dólar Futuro (dezembro)
Cotação: R$ 5,3130
Variação: -0,83%
- Euro
Compra: US$ 1,156 (às 18h30)
Venda: US$ 1,1561 (às 18h30)
Variação: -0,03%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1350
Venda: R$ 6,1360
Variação: -0,52%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3200
Venda: R$ 6,4090
Variação: +0,53%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.122,0 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +2,8%