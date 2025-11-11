As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta segunda-feira, 10, em alta, recuperando parcialmente as perdas da semana anterior. O bom humor do mercado acionário foi impulsionado pelo possível fim da paralisação do governo dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones teve alta de 0,81%, aos 47.368,63 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 1,54%, aos 6.832,43 pontos e o Nasdaq subiu 2,27%, aos 23.527,17 pontos.

Com os avanços políticos do fim de semana apontando o encerramento do shutdown, o apetite por risco voltou a crescer no mercado, após sofrer com temores de sobrevalorização do setor de inteligência artificial na semana anterior. Com isso, os índices já começaram o dia em alta, mantendo o sinal positivo por toda a sessão.

Principal perdedor da semana passada, o setor de tecnologia subiu em bloco. Ações da Alphabet (+4,04%), Nvidia (+5,79%) e Meta (+1,62%) registravam os maiores ganhos. A CoreWeave, prevista para divulgar balanço hoje após o encerramento da sessão, subiu 1,54%.

A Tesla também avançou, com 3,66%, se recuperando parcialmente da queda de 3,7% da sexta-feira após acionistas aprovarem pacote de remuneração trilionário ao CEO Elon Musk.

As principais companhias aéreas caíram, após Donald Trump exigir que controladores de tráfego aéreo voltassem ao trabalho. Com a paralisação do governo, alguns profissionais estão afastados, o que tem impactado os voos nos últimos dias. A Delta Airlines caiu 0,54%, enquanto a American perdeu 2,49% e a United cedeu 1,32%.

A Metsera despencou 14,80% após confirmar acordo para ser comprada pela Pfizer (-0,16%) por US$ 10 bilhões. ADRs da Novo Nordisk, que disputou com a farmacêutica pela compra da Metsera, subiram 0,57%.

A Visa caiu 0,32% e a Mastercard avançou em 0,18%. A Mastercard anunciou nesta segunda um acordo com a Visa e representantes de lojistas dos Estados Unidos para encerrar um litígio que se arrastava havia duas décadas sobre taxas de intercâmbio e regras de aceitação de cartões.

Ações da Berkshire Hathaway caíram 0,42% após o megainvestidor Warren Buffett apresentar carta de despedida.