A locadora de automóveis Movida reportou lucro líquido de R$ 70,0 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 10,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) do trimestre somou R$ 1,478 bilhão, aumento de 18,5%, em base anual de comparação.

A receita líquida da companhia totalizou R$ 3,765 bilhões, diminuição de 0,3% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Deste montante, a receita de locação totalizou R$ 2,010 bilhões, alta de 15,3%, enquanto a de venda de ativos somou R$ 1,755 bilhão, diminuição de 13,6%.

"Foi um terceiro trimestre bastante emblemático para a gente, porque evidenciou através dos números as iniciativas de melhorias que estamos implementando na companhia ao longo dos anos", disse o diretor-presidente da empresa, Gustavo Moscatelli.

A dívida líquida alcançou R$ 15,456 bilhões ao final de setembro, alta de 2,1% em base anual de comparação. No trimestre, a posição de caixa ficou em R$ 3,3 bilhões. E a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, foi de 2,7 vezes, redução de 0,4 vez em relação a igual intervalo de 2024.

Operacional

O tícket médio na operação de "rent a car", no período, foi de R$ 159,00, com crescimento de 12% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. A frota média operacional do período foi de 92 mil carros, alta de 5,9% na base anual de comparação.

No segmento de venda de veículos seminovos, houve crescimento de 1,0%, para 24,472 mil automóveis. O preço médio do carro vendido no trimestre foi de R$ 73,432 mil, alta de 8,4% ante o praticado um ano antes.

