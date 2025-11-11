O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ser uma "imprecisão técnica" dizer que o governo mira na banda, e não no centro da meta de resultado primário. Em entrevista à CNN Brasil, ele disse que o governo "nunca consegue executar 100% do Orçamento", porque no final de todos os anos sempre há alguma frustração - licitação que não sai, empenho que não é liquidado, etc -, o que faz com que haja entre R$ 15 bilhões e R$ 25 bilhões não executados. "Quando você considera o empoçamento, você traz isso naturalmente para mais perto do centro da meta", argumentou.

Ele explicou que o empoçamento leva a resultados primários para mais próximo do centro que da banda da meta.

O titular da Fazenda disse que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2025 foi alterada para "deixar o Tesouro Nacional confortável de trabalhar na banda, mas buscando o centro da meta".

E estimou que este ano, "se Deus quiser, se a arrecadação continuar vindo bem, apesar da taxa de juros estar alta", vai acontecer em 2025 "o mesmo fenômeno" que aconteceu em 2024, quando a meta foi cumprida. "Em virtude do empoçamento, você acaba trazendo para bastante perto do centro da meta o resultado medido pelo Banco Central", previu.