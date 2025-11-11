Warren Buffett anunciou nesta segunda-feira, 10, em carta aos acionistas da Berkshire Hathaway, que deixará de escrever o tradicional relatório anual e de participar das longas sessões de perguntas no encontro da companhia. "Como diriam os britânicos, estou 'me recolhendo ao silêncio'", afirmou o empresário.

Segundo ele, "Greg Abel será o chefe no fim do ano". "É um grande gestor, um trabalhador incansável e um comunicador honesto. Desejem-lhe uma longa permanência."

Buffett revelou ter convertido 1,8 mil ações da classe A em 2,7 milhões de papéis da classe B para doá-los a quatro fundações familiares, incluindo a Susan Thompson Buffett Foundation, que recebeu 1,5 milhão de ações.

Na carta, Buffett, de 95 anos, disse que continuará se comunicando com os investidores apenas por meio de uma mensagem anual de Ação de Graças.

O investidor previu estabilidade na condução da empresa sob o comando de Abel. "Não consigo pensar em nenhum CEO, consultor ou membro de governo que eu escolheria em vez de Greg para cuidar das suas economias e das minhas."

Amplamente considerado o mais bem sucedido investidor do século XX e do mundo, é conhecido como o "Oráculo de Omaha", no Estado de Nebraska, onde nasceu.