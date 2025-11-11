O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 10, que os recursos restantes dos pagamentos de US$ 2 mil prometidos a cidadãos de baixa e média renda serão usados para reduzir a dívida pública americana. "Todo o dinheiro que sobrar dos pagamentos de US$ 2.000 feitos a cidadãos de baixa e média renda dos EUA, proveniente da enorme receita tarifária que entra em nosso país vinda do exterior, será usado para REDUZIR SUBSTANCIALMENTE A DÍVIDA NACIONAL", escreveu na Truth Social.

A postagem reforça declarações recentes em defesa de sua política tarifária e da ideia de um "dividendo" de US$ 2 mil por pessoa, que, segundo ele, seria financiado pelas receitas vindas das tarifas impostas a produtos estrangeiros.

No domingo, o republicano havia dito que os EUA são agora o país "mais rico e respeitado do mundo, com quase nenhuma inflação e um preço recorde no mercado de ações". Também afirmou que "em breve começaremos a pagar nossa enorme dívida, de US$ 37 trilhões".

No domingo, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, sugeriu que o pagamento mencionado por Trump poderia vir "de várias formas", incluindo cortes de impostos aprovados neste ano, como a isenção para gorjetas e horas extras.