A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,810 bilhão na primeira semana de novembro. O saldo foi resultado de exportações de US$ 7,803 bilhões menos importações de US$ 5,992 bilhões no período. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 10, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Com esse desempenho semanal, no ano, a balança comercial acumula superávit de US$ 54,205 bilhões no ano até a primeira semana de novembro. As exportações totalizam no período US$ 297,533 bilhões e as importações, US$ 243,328 bilhões.

Pela média diária, as exportações na primeira semana de novembro apresentam crescimento de 6,4% em relação à média verificada no mesmo mês de 2024. Enquanto isso, as importações cresceram 7,9% pela média diária, em igual período de comparação.

O aumento das exportações foi puxado principalmente pelo crescimento, na agropecuária, das vendas de café não torrado (45,1%), soja (73,7%) e algodão em bruto (74,6%). Na indústria extrativa, destaque para as exportações de minério de ferro e seus concentrados (10,5%), minérios de cobre e seus concentrados (10,6%) e outros minérios e concentrados dos metais de base (185,9%). Destaque também para as vendas externas de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (89,4%), Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço (231,2%) e Instalações e equipamentos de engenharia civil e construtores, e suas partes (140,6%) na Indústria de Transformação.

Nas importações, o desempenho teve reflexos de uma queda de 5,2% nas compras de produtos de agropecuária; alta de 11,5% em indústria extrativa; e crescimento de 8,0% em indústria de transformação.