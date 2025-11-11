O Sindipetro-RJ, filiado à Federação Única dos Petroleiros (FUP), informou nesta segunda-feira, 10, que a Refit já demitiu 100 empregados após a interdição realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Receita Federal por irregularidades encontradas na ex-Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro.

Em protesto contra as demissões, empregados demitidos e o sindicato fazem nesta segunda-feira um protesto na Avenida Brasil, principal via de acesso do Rio de Janeiro, causando problemas no trânsito e recebendo críticas nas redes sociais.