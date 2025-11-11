O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, afirmou nesta segunda-feira, 10, que considera "um ótimo desdobramento" o avanço no Senado para superar o impasse que há semanas travava a aprovação de medidas necessárias para encerrar a paralisação parcial do governo federal. Em entrevista à Fox News Digital, o republicano da Louisiana disse que a movimentação na outra Casa "já estava mais do que na hora" e "justifica a posição" defendida pela liderança da Câmara desde o início da crise orçamentária.

Johnson antecipou que comentará o tema de forma mais ampla em uma coletiva de imprensa ainda nesta segunda-feira.

Questionado sobre quando a Câmara retomará as sessões, foi direto: "Imediatamente."