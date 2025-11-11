Há quase 200 dias sem reajuste nas refinarias da Petrobras, o preço do diesel mantém uma defasagem média de 13% em relação ao mercado internacional, o que poderia levar a um aumento de R$ 0,43 por litro para atingir paridade com o produto importado, informa a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Na média do mercado, a defasagem é de 12%, levando a um aumento médio de R$ 0,40 por litro, se levada em conta a Refinaria de Mataripe, na Bahia, que pratica o PPI. Mataripe atende 80% do mercado de combustíveis da Bahia e 42% da região Nordeste.

Para chegar à paridade com a importação, poderia elevar o diesel em R$ 0,23/l, segundo relatório da Abicom divulgado nesta segunda-feira, 10, com base no fechamento do petróleo a US$ 63 o barril na sexta-feira, 7.

Em entrevista após a divulgação do balanço da Petrobras, o diretor de Logística, Comercialização e Mercado da Petrobras, Claudio Schlosser, afirmou não conhecer os parâmetros da Abicom, e que não há "nem congelamento nem perda de rentabilidade" ao manter o diesel com o preço inalterado desde março deste ano.

Ele lembrou que a Petrobras evita repassar a volatilidade do mercado internacional para os preços, em equilíbrio com o mercado, e que trocou o PPI por uma estratégia comercial, em maio de 2023, na qual a empresa vai até o menor preço possível de venda e o cliente até o maior preço de compra que se dispõe a pagar.

Gasolina

Já o preço da gasolina nas refinarias das duas empresas fechou a sexta-feira em paridade com o mercado internacional, depois que a Petrobras reduziu os preços de venda em R$ 0,14 por litro no dia 21 de outubro. Desde então, o combustível caiu 0,5% nos postos de abastecimento, segundo o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na semana passada (2 a 8 de novembro), a gasolina fechou estável em relação à semana anterior (26/10 a 1º/11), segundo a ANP, com o preço médio da gasolina cotado a R$ 6,17 o litro. O preço médio do diesel registrou leve alta de 0,3%, e o gás de cozinha (GLP 13 quilos) ficou praticamente estável, em R$ 110,31 por botijão, contra R$ 110,23 na semana anterior.