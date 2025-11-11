As vendas de carros de passeio na China voltaram a cair em outubro, após o salto observado no mês anterior, segundo dados divulgados pela associação do setor, conhecida como CPCA, pela sigla em inglês. O resultado reflete a desaceleração da demanda doméstica e a relutância da geração mais jovem em adquirir veículos novos.

As vendas no varejo somaram 2,24 milhões de unidades em outubro, queda de 0,8% em relação ao mesmo mês do ano passado e de 0,1% frente a setembro, de acordo com a entidade. A CPCA avaliou que o enfraquecimento do mercado no mês se deve a uma base de comparação elevada e à ausência de novos impulsos de consumo. "A geração mais jovem tem menos motivação para comprar carros, e a maior parte das vendas vem de trocas de veículos, não de novos compradores", afirmou a associação.

Em contraste, as exportações voltaram a crescer e atingiram recorde histórico de 568 mil automóveis, alta de 28% na comparação anual, impulsionadas sobretudo pelos modelos elétricos e híbridos, cujos embarques mais que dobraram em relação a outubro de 2024, para 251 mil unidades.

As vendas internas de carros de nova energia - categoria que inclui elétricos e híbridos plug-in - subiram 7,3% em um ano, para cerca de 1,3 milhão de unidades, abaixo das expectativas do setor. A CPCA destacou ainda que as vendas da Tesla na China caíram 9,9%, para 61.497 veículos, refletindo a crescente competição no segmento.

Para novembro, a associação espera melhora moderada da demanda, sustentada por promoções de montadoras e maior procura em áreas rurais.