Em linha com a queda do dólar ante o real, os juros futuros recuam nesta segunda-feira, 10, em toda curva, mas o movimento é limitado pelo avanço dos rendimentos dos Treasuries e agenda esvaziada, que também tende a afetar a liquidez. Sem condutores mais fortes para os negócios, o mercado fica à espera do IPCA de outubro e a ata do Copom, amanhã.

Às 9h08, a taxa de depósito interfinaceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,850%, de 13,874% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2029 recuava para 13,035%, de 13,068%, e o vencimento para janeiro de 2031 caía para 13,335%, de 13,375% no ajuste anterior.