Pequim suspendeu sanções a estaleiros sul-coreanos e interrompeu parte dos controles de exportação sobre minerais críticos, após a trégua comercial acertada com Washington no mês passado. Segundo o Ministério do Comércio, as penalidades contra cinco subsidiárias da construtora naval Hanwha Ocean, ligadas a uma investigação norte-americana, ficarão suspensas por um ano.

O Ministério dos Transportes também pausou sua própria investigação e as taxas portuárias adicionais aplicadas a embarcações dos Estados Unidos.

Separadamente, o governo chinês suspendeu temporariamente a proibição de aprovar exportações de itens de "duplo uso" envolvendo gálio, germânio, antimônio e materiais superduros, além de afrouxar as revisões sobre o grafite destinado aos EUA. As medidas valem até 27 de novembro de 2026, segundo comunicado.

As restrições haviam sido impostas em dezembro de 2024, em resposta às medidas do governo de Joe Biden para limitar o acesso chinês a chips avançados usados em aplicações de inteligência artificial (IA).

Na sexta-feira, Pequim também suspendeu por um ano a ampliação dos controles sobre terras raras anunciada em outubro, que exigia autorização prévia para exportações contendo materiais de origem chinesa equivalentes a 0,1% ou mais do valor do produto.

Após o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, a Casa Branca informou que a China emitirá licenças gerais válidas para exportações de terras raras, gálio, germânio, antimônio e grafite, o que, segundo o governo norte-americano, representa "a remoção dos controles impostos pela China desde 2023". Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast