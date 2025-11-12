Após uma série de dias de otimismo, o. A

O dólar subiu quase R$ 0,02 e aproximou-se de R$ 5,30, após atingir o menor valor em quase um ano e meio na véspera.

O índice Ibovespa, da B3, encerrou esta quarta-feira (12) aos 157.633 pontos, com queda de apenas 0,07%. O indicador chegou a abrir acima dos 158 mil pontos, mas recuou até o início da tarde, com queda de 0,74% às 14h23. A bolsa recuperou-se nas horas seguintes e quase anulou a queda.

Com 12 recordes seguidos, a bolsa brasileira encerrou 15 pregões consecutivos de alta. Essa foi a maior sequência de valorização da bolsa brasileira desde dezembro de 1993 e janeiro de 1994, quando o Ibovespa subiu por 19 sessões.

A bolsa subiu 9,48% desde 21 de outubro, quando se iniciou a sequência de altas, e acumula ganho de 31,15% em 2025.

O principal fator que fez a bolsa cair nesta quarta foram as ações da Petrobras, as mais negociadas, que recuaram por causa da queda do preço internacional do petróleo. Os papéis ordinários (com voto em assembleia de acionistas) caíram 2,99%. As ações preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) perderam 2,56%.

O mercado de câmbio também teve um dia de ajustes. O dólar comercial fechou esta quarta vendido a R$ 5,29, com alta de R$ 0,019 (+0,37%). A cotação chegou a cair para R$ 5,26 às 10h, mas reverteu o movimento e passou a subir, pressionada pelo exterior, com moedas de países emergentes também desvalorizando-se.

A moeda estadunidense tinha caído por cinco sessões consecutivas. Na terça-feira (11), fechou em R$ 5,27, no menor valor desde 6 de junho do ano passado. Com o desempenho desta quarta, a divisa acumula queda de 1,64% em novembro e de 14,34% em 2025.

* Com informações da Reuters

