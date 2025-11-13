A Light registrou um lucro líquido de R$ 33 milhões no terceiro trimestre de 2025, montante que representa uma queda de 79,3% ante igual etapa de 2024. Já o lucro líquido ajustado ficou em R$ 134 milhões de julho a setembro, que equivale a uma redução anual de 41,8%.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) ficou em R$ 494 milhões, valor 4,6% menor que o reportado no terceiro trimestre do ano passado. O Ebitda ajustado, por sua vez, fechou o trimestre em R$ 508 milhões, 15% menor que o de igual período de 2024.

A receita operacional líquida chegou a R$ 3,6 bilhões também de julho a setembro, redução de 2,3% frente ao montante obtido no penúltimo trimestre de 2024. A dívida líquida da companhia ficou em R$ 6,88 bilhões em setembro, alta de 6,6% ante junho deste ano.

No operacional, a companhia fechou o período com 5.480 gigawatts-hora (GWh), queda anual de 5,3%, refletindo temperaturas médias inferiores ao terceiro trimestre de 2024.

As perdas totais alcançaram 11.037 GWh no acumulado de 12 meses encerrados em setembro, redução anual de 4,0%, enquanto as perdas não técnicas, com o mesmo recorte, chegaram a 8.361 GWh, queda anual de 4,2%.