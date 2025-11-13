A Yduqs obteve lucro líquido de R$ 97,9 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 35,5% em relação ao mesmo período de 2024. Com ajustes, o lucro foi de R$ 154,5 milhões, queda de 18,0% na base anual de comparação.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ficou em R$ 462,1 milhões, alta de 0,9% ante o mesmo período de 2024. Já o Ebitda ajustado ficou em R$ 507,7 milhões, aumento de 5,8% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.

A receita líquida do período somou R$ 1,351 bilhão, crescimento de 3,5% em base anual de comparação. Com ajustes, a receita totalizou R$ 1,351 bilhão, alta de 3,0% na base anual.

A dívida líquida alcançou R$ 4,345 bilhões ao final do primeiro semestre, avanço de 0,1% em base anual de comparação. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ficou em 1,52 vez no trimestre, queda de 0,02 vez.