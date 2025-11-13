O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse estar "dando exemplo para o Brasil" nesta quinta-feira, 13, em discurso após o leilão das travessias hídricas na sede da B3, na capital paulista. De acordo com o chefe do Executivo paulista, são R$ 373 bilhões de investimento no Estado somando as concessões e parcerias público-privadas de sua gestão.

"Concessões ferroviárias, lote Nova Raposo, rota Mogiana, lote Litoral Paulista. Aí vem o leilão da Linha 11, 12, 13; privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), privatização da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp). "Alguém não valoriza isso aqui no nosso Estado?", disse Tarcísio. "Estamos dando exemplo para o Brasil. Todo mundo vai querer fazer o que a gente tá fazendo."

A concessão foi arrematada pelo consórcio Acqua Vias SP, após ofertar um desconto de 12,60% sobre a contraprestação pública anual, que é de R$ 413 milhões. Ele é composto pela BK Consultoria e Serviços; Internacional Marítima; Rodonave Navegações; Zetta Infraestrutura e Participações S.A.; e Innovia Soluções Inteligentes.

Trata-se da primeira Parceria Público-Privada (PPP) de travessias hídricas da história do Estado. São um total de 14 trechos aquaviários que compõem o sistema: oito no litoral paulista, três na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e três no Vale do Paraíba. Sob a regulação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), as travessias transportam cerca de 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos por ano.

No litoral, serão contempladas São Sebastião-Ilhabela, Santos-Vicente de Carvalho, Santos-Guarujá, Bertioga-Guarujá, Cananéia-Continente, Cananéia-Ilha Comprida, Cananéia-Ariri e Iguape-Juréia. Na Grande São Paulo, o pacote inclui Bororé-Grajaú, Taquacetuba-Bororé e João Basso-Taquacetuba. Já no Vale do Paraíba, serão alteradas as travessias de Porto Paraitinga, Porto Varginha e Porto Natividade da Serra.