A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,3%

Pontos: 157.162,43

Máxima de +0,44% : 158.319 pontos

Mínima de -0,71% : 156.509 pontos

Volume: R$ 29,07 bilhões

Variação em 2025: 30,66%

Variação no mês: 5,1%

Dow Jones: -1,65%

Pontos: 47.457,22

Nasdaq: -2,29%

Pontos: 22.870,36

Ibovespa Futuro: -0,35%

Pontos: 159.065

Máxima (pontos): 160.290

Mínima (pontos): 158.480

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,44

Variação: +0,4%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,49

Variação: +0,43%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,48

Variação: +0,21%

Ambev ON

Preço: R$ 13,63

Variação: +0,07%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,66

Variação: +0,9%

Vale PNA

Preço: R$ 65,67

Variação: -0,14%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 65,67

Variação: -0,14%

Itausa PN

Preço: R$ 11,94

Variação: +0,59%

Global 40

Cotação: 703,438 centavos de dólar

Variação: -1,39%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2978

Venda: R$ 5,2983

Variação: +0,1%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,40

Venda: R$ 5,50

Variação: -1,5%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2814

Venda: R$ 5,2820

Variação: -0,12%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2789

Venda: R$ 5,4670

Variação: -1,5%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,3085

Variação: -0,11%

- Euro

Compra: US$ 1,1633 (às 18h35)

Venda: US$ 1,1634 (às 18h35)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1640

Venda: R$ 6,1650

Variação: +0,52%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,1462

Venda: R$ 6,3900

Variação: -0,71%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: 4.161,4 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -1,30%


