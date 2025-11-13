A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,3%
Pontos: 157.162,43
Máxima de +0,44% : 158.319 pontos
Mínima de -0,71% : 156.509 pontos
Volume: R$ 29,07 bilhões
Variação em 2025: 30,66%
Variação no mês: 5,1%
Dow Jones: -1,65%
Pontos: 47.457,22
Nasdaq: -2,29%
Pontos: 22.870,36
Ibovespa Futuro: -0,35%
Pontos: 159.065
Máxima (pontos): 160.290
Mínima (pontos): 158.480
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,44
Variação: +0,4%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,49
Variação: +0,43%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,48
Variação: +0,21%
Ambev ON
Preço: R$ 13,63
Variação: +0,07%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,66
Variação: +0,9%
Vale PNA
Preço: R$ 65,67
Variação: -0,14%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 65,67
Variação: -0,14%
Itausa PN
Preço: R$ 11,94
Variação: +0,59%
Global 40
Cotação: 703,438 centavos de dólar
Variação: -1,39%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2978
Venda: R$ 5,2983
Variação: +0,1%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,40
Venda: R$ 5,50
Variação: -1,5%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2814
Venda: R$ 5,2820
Variação: -0,12%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2789
Venda: R$ 5,4670
Variação: -1,5%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,3085
Variação: -0,11%
- Euro
Compra: US$ 1,1633 (às 18h35)
Venda: US$ 1,1634 (às 18h35)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1640
Venda: R$ 6,1650
Variação: +0,52%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,1462
Venda: R$ 6,3900
Variação: -0,71%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: 4.161,4 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -1,30%