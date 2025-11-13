O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, especulou nesta quinta-feira, 13, que o país verá 60.000 empregos perdidos devido à paralisação federal, a qual foi a mais longa da história do país e durou 43 dias.

Sobre o índice de preços ao consumidor (CPI), os números devem sustentar mais um corte de juros pelo Federal Resaerve (Fed), disse Hassett à Fox Business.

Mais cedo, o diretor comentou que o governo não conseguiu completar as pesquisas domiciliares usadas para determinar os dados de desemprego de outubro, mas que o de setembro já havia sido concluído antes do shutdown e será divulgado nos próximos dias.