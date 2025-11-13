As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quinta-feira, 13, em queda expressiva, com investidores ainda receosos acerca de uma possível sobrevalorização das empresas no setor de inteligência artificial. Enquanto isso, o mercado aguarda novos sinais sobre a economia dos EUA após o fim da paralisação do governo americano.

O Dow Jones teve queda de 1,65%, aos 47.457,22 pontos. Já o S&P 500 encerrou em baixa de 1,66%, aos 6.737,49 pontos e o Nasdaq caiu 2,29%, aos 22.870,36 pontos.

Abrindo a sessão já com sinal negativo, o desempenho dos índices piorou durante a sessão, renovando mínimas diversas vezes no dia. Apesar da reabertura do governo após a sanção da lei de financiamento federal pelo presidente Donald Trump, o sentimento de incerteza se faz presente no mercado. O índice VIX, espécie de termômetro do medo, saltou 14,33%, a 20,06 pontos. Na avaliação do Macquarie Group, um aumento na volatilidade entre os mercados é esperada, por conta do maior número de dados econômicos que devem ser publicados nas próximas semanas.

Além disso, novos temores de sobrevalorização das empresas de tecnologia ajudam a derrubar o apetite por risco, em mais uma sessão de queda generalizada entre as ações do setor. A Tesla (-6,64%), Oracle (-4,15%), Nvidia (-3,58%), e Intel (-5,23%) ficaram em destaque entre as perdedoras. Além disso, pesando contra a Alphabet (-2,84%) está o anúncio de uma investigação por parte da União Europeia contra o Google por supostas violações em buscas online.

A Meta, entretanto, virou sinal na reta final do pregão e encerrou com ganhos de 0,14%.

Ações de empresas de computação quântica também sofreram, com a Rigetti Computing desabando 10,95% e a D-Wave Quantum, -11,40%.

Já a Walt Disney cedeu 7,75% após apresentar lucros maiores que o esperado, mas desapontar na receita trimestral. Enquanto isso, a Cisco Systems subiu 4,62% após uma projeção para o ano fiscal de 2026 mais forte.

*Com informações de Dow Jones Newswires.