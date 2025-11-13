O consórcio Acqua Vias SP arrematou nesta quinta-feira, 13, a concessão do sistema de Travessias Hídricas de São Paulo, a primeira da história do Estado. A ganhadora desbancou outras três concorrentes após ofertar um desconto de 12,60% sobre a contraprestação pública anual, que é de R$ 413 milhões.

O consórcio Aqua Vias SP é composto pela BK Consultoria e Serviços; Internacional Marítima; Rodonave Navegações; Zetta Infraestrutura e Participações S.A.; e Innovia Soluções Inteligentes.

Também participaram da disputa realizada na sede da B3, em SP, a CS Infra, Comporte Participações e o consórcio Travessias SP, composto pela Construtora, Laços Detetores e Eletrônica; Raff Geração e Comércio de Energia Elétrica; Camila Navegação e Transporte; F. Andreis Neto, Engemais Empreendimentos e Participações; e Biancar Serviços e Locações.

São um total de 14 trechos aquaviários que compõem o sistema: oito no litoral paulista, três na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e três no Vale do Paraíba. Sob a regulação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), as travessias transportam cerca de 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos por ano.

No litoral, serão contempladas São Sebastião-Ilhabela, Santos-Vicente de Carvalho, Santos-Guarujá, Bertioga-Guarujá, Cananéia-Continente, Cananéia-Ilha Comprida, Cananéia-Ariri e Iguape-Juréia. Na Grande São Paulo, o pacote inclui Bororé-Grajaú, Taquacetuba-Bororé e João Basso-Taquacetuba. Já no Vale do Paraíba, serão alteradas as travessias de Porto Paraitinga, Porto Varginha e Porto Natividade da Serra.

O modelo manterá a gratuidade e isenção tarifária atual das balsas, informação que foi confirmada ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) pela secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende.

O projeto, aprovado em abril pela Assembleia Legislativa do Estado de SP (Alesp), prevê a renovação completa da infraestrutura, com a inclusão de 45 novas balsas elétricas. Além disso, prevê a concessão do serviço público de transporte coletivo aquaviário intermunicipal de veículos e passageiros.