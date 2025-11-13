A redução do preço da gasolina pela Petrobras em outubro começou a ter efeito este mês. O preço médio da gasolina nos postos brasileiros registrou um recuo de 0,47% na primeira quinzena de novembro, em relação ao mesmo período de outubro, chegando a R$ 6,33, a menor média para o combustível registrada desde setembro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

Na mesma comparação, o etanol também apresentou redução no período, de 0,45%, passando a custar R$ 4,42 o litro na média nacional.

"A redução anunciada pela Petrobras em outubro começa a refletir no bolso do consumidor, embora o repasse ainda seja tímido. O preço médio da gasolina registrou queda na primeira quinzena de novembro, movimento que também se observa, de forma mais sutil, no etanol", avaliou o diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

Nas análises regionais do mesmo período, o IPTL apontou que todas as regiões acompanharam a tendência nacional de queda para a gasolina, com destaque para o Nordeste, onde a redução foi de 0,93%, para R$ 6,39. O Sudeste teve a gasolina mais competitiva, com média de R$ 6,19, ou menos 0,32%. O Norte seguiu com a gasolina mais cara, comercializada, em média, a R$ 6,82, uma queda de -0,15%.

No caso do etanol, a maioria das regiões apresentou estabilidade, com exceção do Nordeste, onde o litro do biocombustível registrou queda expressiva, de 2,83%, com o preço médio em R$ 4,80. O etanol mais em conta foi o do Sudeste, com preço médio de R$ 4,32. O Norte teve o etanol mais caro do período, com preço médio de R$ 5,21.

"Atualmente, o IPTL mostra que, em 14 Estados do País, o etanol tem sido a alternativa mais econômica frente à gasolina, principalmente no Centro-Oeste, onde o biocombustível se mostrou vantajoso em todos os Estados. Além do fator preço, o uso do etanol também representa um ganho ambiental, já que emite menos poluentes e ajuda a reduzir a pegada de carbono, fortalecendo uma mobilidade mais sustentável", acrescentou Mascarenhas.

A maior alta do etanol no País na primeira quinzena de novembro foi encontrada no Tocantins, de 0,61%, alcançando o preço médio de R$ 4,98. Já a maior redução do biocombustível foi registrada na Bahia, de 4,93%, que fez com que o preço médio do biocombustível recuasse a R$ 4,63.

Já a gasolina teve a maior alta verificada no Rio Grande do Norte, onde o combustível chegou à média de R$ 6,29 após aumento de 1,62%. Já o Estado com a maior redução no preço médio da gasolina foi a Bahia, onde o combustível foi comercializado em média por R$ 6,28, após queda de 2,33%.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.