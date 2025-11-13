O ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 13, revertendo os ganhos iniciais, à medida que investidores avaliam os possíveis impactos da recente paralisação do governo dos Estados Unidos sobre a economia e sinais sobre próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o contrato de ouro para dezembro fechou em queda de 1,30%, a US$ 4.161,4 por onça-troy, após renovar maior nível em três semanas durante a sessão.

O ouro começou a sessão em alta, mas reverteu ganhos ao longo da sessão. Apesar disso, o "tom mais moderado de Wall Street, indicando novas preocupações no mercado, ajudou o metal precioso a recuperar parte das perdas", observa a analista-chefe da FXStreet, Valeria Bednarik.

O movimento de queda também refletiu a alta dos rendimentos dos Treasuries, que aumentaram o retorno de ativos considerados seguros e reduziram o apelo do ouro, que não oferece rendimento.

Segundo o analista sênior da Kitco Metals, Jim Wyckoff, o mercado aguarda novos dados que podem confirmar uma desaceleração no mercado de trabalho dos EUA e reforçar apostas em cortes de juros pelo Fed. No entanto, "persistem divisões dentro do Fed, com alguns membros defendendo uma pausa para conter a inflação", afirmou a estrategista do MUFG, Soojin Kim.

Apesar do ajuste desta quinta, o ouro segue mantendo ganho no ano, acumulando alta de cerca de 54% em 2025.