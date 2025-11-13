A Enel teve lucro líquido ordinário de 5,7 bilhões de euros nos primeiros nove meses de 2025, um crescimento de 5% na comparação com igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 13. O desempenho foi ajudado pelas operações da companhia na Espanha e na Colômbia.

O resultado levou a empresa de energia, com sede em Roma, a projetar que seu lucro líquido ordinário deve ficar levemente acima da faixa prevista de 6,7 bilhões de euros a 6,9 bilhões de euros no ano completo de 2025.

A receita total da empresa de energia somou 59,70 bilhões de euros no período, ante

57,63 bilhões de euros no mesmo período de 2024.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ordinário da companhia foi de 17,3 bilhões de euros no período, ante 17,5 bilhões de euros nos nove meses de 2024.

A empresa aprovou um dividendo intermediário para 2025 de 0,23 euro que será pago a partir de 21 de janeiro.

No Brasil, a Enel registrou queda na receita para 5,62 bilhões de euros nos noves meses deste ano, ante 5,67 bilhões de euros em igual período de 2024. O Ebitda caiu para 1,4 bilhão de euros, ante 1,6 bilhão de euros.

