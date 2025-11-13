O Ministério da Fazenda divulgou um balanço do Plano Brasil Soberano, com medidas para mitigar os efeitos das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Os dados constam do Boletim Macrofiscal publicado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) nesta quinta-feira, 12.

Segundo a pasta, até o início de novembro, foram aprovadas 517 operações de crédito, totalizando R$ 7,1 bilhões. Desses, R$ 4,0 bilhões foram destinados à diversificação de mercados, e R$ 3,1 bilhões, ao capital de giro tradicional. Ao todo, 126 grandes empresas, e 391 médias, pequenas e microempresas foram atingidas.

"O impacto das tarifas norte-americanas vem sendo parcialmente compensado pela diversificação de mercados e pelo conjunto de políticas de apoio implementadas, relevantes para sustentar a capacidade produtiva, a geração de empregos e a resiliência do setor exportador", diz um box do relatório.

A SPE destaca que, desde agosto de 2025, as exportações brasileiras para os EUA caíram cerca de US$ 2,5 bilhões, ou 24,9%, frente ao mesmo período do ano anterior. Ao mesmo tempo, as exportações totais seguem crescendo e aumentaram US$ 5,5 bilhões, ou 6,4%, de agosto a outubro. Isso sinaliza uma diversificação de mercados.