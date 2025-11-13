A Siemens registrou aumento de receita no quarto trimestre fiscal, mas lucro líquido abaixo do consenso. O conglomerado industrial alemão divulgou nesta quinta-feira lucro líquido de 1,62 bilhão de euros nos três meses encerrados em setembro, inferior ao 1,90 bilhão de euros do mesmo período do ano passado e à previsão de 1,86 bilhão de euros, segundo consenso da Visible Alpha.

A receita somou 21,43 bilhões de euros, acima dos 20,81 bilhões de euros de um ano antes e em linha com a estimativa de analistas.

As encomendas recuaram 1% em termos comparáveis, para 21,94 bilhões de euros, mas superaram a previsão de 21,92 bilhões de euros.

O lucro do negócio industrial subiu para 3,19 bilhões de euros, ante 3,12 bilhões de euros, com margem reduzida de 15,3% para 15,5%.

A empresa propôs dividendo de 5,35 euros por ação, acima dos 5,20 euros pagos anteriormente.

A Siemens projeta estabilização do ambiente econômico global e, para o ano fiscal de 2026, prevê crescimento de receita comparável entre 6% e 8%.

A companhia informou ainda que reduzirá sua participação na Siemens Healthineers para posição minoritária e que Veronika Bienert sucederá o atual diretor financeiro, Ralf Thomas, em algum momento do ano fiscal de 2026. Fonte: Dow Jones Newswires.

