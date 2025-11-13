A Walt Disney teve lucro líquido de US$ 1,31 bilhão no seu quarto trimestre fiscal (encerrado em 27 de setembro), maior do que o ganho de US$ 460 milhões apurado no período equivalente do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 13.

Com ajustes, a gigante de entretenimento norte-americana garantiu lucro por ação de US$ 1,11 no trimestre, superando a projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,05 por ação.

A receita da Disney caiu ligeiramente na comparação anual do trimestre, a US$ 22,46 bilhões, e também ficou abaixo do consenso da Factset, de US$ 22,75 bilhões.

A empresa com sede em Burbank, na Califórnia, reiterou a previsão de crescimento de dois dígitos nos lucros ajustados por ação nos anos fiscais de 2026 e 2027, e afirmou que a rentabilidade do negócio de streaming crescerá para 10% no ano fiscal atual, ante cerca de 5% no ano fiscal de 2025.

*Com informações da Dow Jones Newswires