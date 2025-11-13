O volume de vendas do varejo chegou a setembro em patamar 8,9% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas operam 4,8% acima do pré-pandemia. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quinta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os segmentos de artigos farmacêuticos, supermercados, veículos, combustíveis e material de construção estão operando acima do patamar pré-crise sanitária.

O segmento de artigos farmacêuticos opera em patamar 44,2% acima do pré-crise sanitária; supermercados, 11,9% acima; veículos, 8,4% acima; combustíveis e lubrificantes, 6,4% acima; e material de construção, 5,7% acima.

Os móveis e eletrodomésticos estão 2,2% abaixo do nível de fevereiro de 2020; outros artigos de uso pessoal e doméstico, 4,7% abaixo; equipamentos de informática e comunicação, 9,2% aquém; tecidos, vestuário e calçados, 18,5% abaixo; e livros e papelaria, 46,1% abaixo.