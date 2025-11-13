Após a queda de 0,3% no volume vendido em setembro ante agosto, o varejo passou a operar em patamar 1,1% abaixo do recorde de vendas, visto em março de 2025, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O varejo ampliado, que cresceu 0,2% em setembro ante agosto, operava 2,6% aquém do pico da série histórica, alcançado em março de 2025.

Revisões

O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo em agosto ante julho, de uma alta de 0,2% para uma elevação de 0,1%.

No varejo ampliado, a taxa de agosto ante julho foi revista de um avanço de 0,9% para alta de 0,8%.