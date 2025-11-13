A produção industrial na zona do euro subiu 0,2% em setembro ante agosto, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 13, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam recuo de 1% no período.

Na comparação anual, a produção do bloco aumentou 1,2% em setembro.

A Eurostat também revisou os dados de produção industrial de agosto, que passaram a mostrar queda mensal de 1,1% e acréscimo anual de 1,2%.