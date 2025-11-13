A Câmara dos EUA aprovou há pouco o projeto de lei para financiar o governo, encerrando o shutdown, que alcançou o 43º dia nesta quarta-feira, 12. O placar foi de 222 votos a favor e 209 contrários.

Anteriormente aprovado pelo Senado, o pacote garante o pagamento retroativo e reintegra servidores demitidos desde o dia 1º de outubro, além de blindá-los de novas dispensas até janeiro.

Em coletiva na tarde desta quarta, a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, havia afirmado que o presidente dos EUA, Donald Trump, esperava assinar ainda nesta quarta o projeto de lei necessário para permitir o financiamento para a retomada das atividades federais.

A paralisação do governo americano, que bateu recorde de duração, afetou voos em 40 aeroportos do país e suspendeu a divulgação de diversos indicadores econômicos dos EUA. A falta dos dados foi citada por dirigentes do Federal Reserve (Fed) como prejudicial para identificar a trajetória ideal para as taxas de juros.