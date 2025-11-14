O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta sexta-feira, 14, que as novas regras para o vale-alimentação e vale-refeição podem ter impacto em preços específicos, mas não necessariamente vão afetar os índices de inflação.

"Com essas mudanças, você vai reduzir o custo de intermediação, inclusive para os estabelecimentos comerciais, que transferiam isso para os preços. Então, como você está reduzindo os custos, isso pode gerar uma redução de preços", disse Mello, em entrevista à CNN Money.

As novas normas do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foram assinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira. O decreto limita a taxa cobrada dos estabelecimentos, a chamada Merchant Discount Rate (MDR), a 3,6%. A tarifa de intercâmbio fica limitada a 2%.

Segundo o secretário, a reforma deve ser positiva para consumidores de forma geral, mas a redução de preços pode acabar sendo pontual. "Não necessariamente isso vai ter um impacto em indicadores da inflação, mas pode ter um impacto em alguns preços de alguns produtos, o que é bom para o consumidor", ele disse.