Os Estados Unidos reduzirão a tarifa recíproca aplicada contra a Suíça para 15%, de 39% anteriormente, no âmbito de um memorando de entendimento não vinculativo, informou o governo suíço em comunicado nesta quinta-feira. O documento destaca ainda que empresas suíças planejam fazer investimentos diretos nos EUA no montante de US$ 200 bilhões até o final de 2028, incluindo iniciativas voltadas à educação profissional.

Segundo o comunicado, o entendimento baseia-se no mandato de negociação adotado em 28 de maio e na oferta aprovada pelo Conselho Federal em 4 de agosto, "visando reduzir o déficit bilateral no comércio de bens com os EUA". A declaração de intenções foi acertada "após discussões intensivas", diz o texto.

Em contrapartida à redução das tarifas americanas, a Suíça afirma que também reduzirá alíquotas de importação sobre diversos produtos dos EUA. Isso inclui todos os produtos industriais, peixes e frutos do mar, além de itens agrícolas considerados não sensíveis. Para atender outros interesses de exportação dos EUA, o país concederá cotas tarifárias isentas: 500 toneladas para carne bovina, 1.000 toneladas para carne de bisão e 1.500 toneladas para carne de aves. A implementação será coordenada com Washington para garantir cortes simultâneos.

A Suíça ressalta que o anúncio da redução tarifária ajudará a "estabilizar as relações comerciais bilaterais". Embora as tarifas totais sigam mais altas do que antes das sobretaxas impostas em abril, o governo afirma que a medida "deve ter um impacto positivo na economia suíça".