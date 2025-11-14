O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e o diretor Financeiro e de Mercado de Capitais, Alexandre Abreu, enfatizaram que o quarto trimestre deve trazer valores "mais robustos" em aprovações de crédito. As aprovações de novas operações de crédito se mantiveram estáveis nos primeiros nove meses de 2025, somando R$ 139,2 bilhões (alta de 111% sobre 2022).

"O tarifaço trouxe uma insegurança para decisão de investimentos, mas o Brasil Soberano amenizou parte disso", sustentaram. O volume de consultas por crédito, por sua vez, atingiu R$ 266,5 bilhões, correspondendo ao aumento de 3% em relação aos nove primeiros meses de 2024.

Tomada de crédito

Já em relação a empréstimos tomados pelo BNDES com instituições multilaterais, nos nove primeiros meses de 2025, o total de captações externas foi de R$ 37,3 bilhões. Os contratos foram de R$ 4,9 bilhões com o CDB - China Development Bank, R$ 1,3 bilhão junto ao BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, R$ 1,1 bilhão junto à CAF - Corporação Andina de Fomento, R$ 1,1 bilhão junto ao ICO - Instituto de Crédito Oficial e R$ 421 milhões junto à AFD - Agência Francesa de Desenvolvimento.