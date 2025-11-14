O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, informou nesta sexta-feira, 14, que houve uma grande demanda pela chamada feita pelo banco para a criação de fundos de investimento voltados à inovação e descarbonização. "Todos os grandes fundos internacionais demonstraram muito interesse", afirmou.

Segundo ele, foram recebidas 45 propostas, no total de R$ 73,7 bilhões, mas que o BNDES vai destinar R$ 5 bilhões para esses fundos, além de fiscalizar e acompanhar. "Saímos de setores tradicionais consolidados, como a agropecuária, então a perspectiva é de grandes fundos de descarbonização e economia verde, de energia limpa e inovação", explicou Mercadante.

"Nossa disposição é ter no máximo 25% dentro de cada fundo e o mercado, 75%. Esse é o modelo que queremos escalar no mercado de capitais", acrescentou, estimando que devem ser formados entre cinco a seis fundos.

