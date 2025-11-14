O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, vai lançar na próxima segunda-feira, 17, às 11h15, a consulta pública sobre a Estratégia Nacional de Descarbonização Industrial (ENDI), durante a COP30, em Belém (PA).

Também na conferência, o vice-presidente participa, às 10h, da abertura da Sessão de Alto Nível Ministerial, com ministros e outras autoridades nacionais. Às 13h30, ele tem uma reunião fechada com industriais para debater caminhos da descarbonização. Às 17h45, participa do lançado do programa Coopera+Amazônia, e discursa em um painel.

Tags:

cop30