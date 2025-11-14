O comissário do Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, afirmou que o novo pacote de segurança econômica da União Europeia incluirá controles de exportação e destacou que Bruxelas está "cruzando o mundo para fechar acordos comerciais que incluam capítulos sobre matérias-primas críticas". Em discurso no Export Control Forum, ele disse que o bloco vive um momento em que ferramentas econômicas "estão sendo usadas para alcançar objetivos geopolíticos", o que exige respostas mais coordenadas.
Sefcovic afirmou que a equipe dele está finalizando uma nova "doutrina de segurança econômica", a ser apresentada no próximo mês, que trará "um uso coordenado e coerente de nossas ferramentas, incluindo controles de exportação, para fortalecer nossa posição no cenário global". Segundo ele, a compreensão multilateral que sustentou o sistema por décadas está "sob forte pressão", já que controles passaram a ser usados como meio de obter influência geopolítica e até para armazenar dependências de outros.
O comissário ainda anunciou a publicação nesta sexta-feira da lista atualizada de controles da UE, cobrindo tecnologias como quântica, equipamentos de fabricação e teste de semicondutores e circuitos avançados de computação. A medida, disse, é uma resposta "pragmática", alinhada ao consenso internacional, e busca proteger "os interesses centrais da Europa enquanto permanecemos abertos ao mundo".