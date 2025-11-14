No terceiro trimestre de 2025, o País tinha 1,179 milhão de pessoas em situação de desemprego de mais longo prazo, ou seja, em busca de um trabalho há pelo menos dois anos. Se considerados todos os que procuram emprego há pelo menos um ano, esse contingente em situação de desemprego de longa duração sobe a 1,845 milhão. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do contingente ainda elevado, o total de pessoas que tentavam uma oportunidade de trabalho há dois anos ou mais encolheu 17,8% em relação ao terceiro trimestre de 2024.

Outras 666 mil pessoas buscavam emprego há pelo menos um ano, porém menos de dois anos, 11,1% menos indivíduos nessa situação ante o terceiro trimestre de 2024.

No terceiro trimestre de 2025, 3,073 milhões de brasileiros procuravam trabalho há mais de um mês, mas menos de um ano, 8,5% menos desempregados nessa situação do que no mesmo período do ano anterior, e 1,127 milhão tentavam uma vaga há menos de um mês, um recuo de 14,2% nessa categoria de desemprego do que no terceiro trimestre de 2024.