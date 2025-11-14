A taxa de desemprego caiu em 16 Unidades da Federação na passagem do segundo trimestre para o terceiro trimestre deste ano, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por outro lado, houve aumento em oito UFs, e estabilidade em outras três.

O instituto pondera que algumas dessas variações ficaram dentro da margem de erro da pesquisa, por isso não são consideradas estatisticamente significativas. Houve quedas de forma estatisticamente significativa em apenas duas das 27 Unidades da Federação no período.

Na média nacional, a taxa de desemprego caiu de 5,8% no segundo trimestre de 2025 para 5,6% no terceiro trimestre. Em São Paulo, a taxa de desemprego passou de 5,1% para 5,2% no período.

No terceiro trimestre de 2025, as maiores taxas de desocupação foram as de Pernambuco (10%), Amapá (8,7%) e Bahia (8,5%), enquanto as menores ocorreram em Santa Catarina (2,3%), Mato Grosso (2,3%), Rondônia (2,6%) e Espírito Santo (2,6%).