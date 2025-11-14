A Coreia do Sul planeja expandir o apoio político para sua indústria automobilística, após um acordo comercial firmado entre Seul e Washington. O país asiático está planejando mais de 15 trilhões de won sul-coreanos, equivalentes a US$ 10,2 bilhões, em medidas de apoio para fabricantes domésticos de carros e peças automotivas. Isso inclui novos programas de empréstimos e cotas tarifárias para matérias-primas usadas na fabricação, disse o gabinete do primeiro-ministro nesta sexta-feira, 14.

A Coreia do Sul e os EUA concordaram no final de outubro com uma redução de 15% na taxa sobre o setor automotivo coreano, que enfrenta desafios como a concorrência em tecnologia de direção autônoma e a necessidade de diversificar seus mercados no exterior, disse o gabinete do primeiro-ministro. "Mesmo com a redução das tarifas para 15%, há preocupações de que isso ainda colocará um fardo sobre as empresas exportadoras", acrescentou o governo.

Além disso, Seul planeja aumentar seu programa de subsídios para veículos elétricos para 9,36 trilhões de won, de 7,15 trilhões de won. As autoridades também introduzirão um novo programa de financiamento para apoiar empresas de transporte que adquiram ônibus elétricos e a hidrogênio. Fonte: Dow Jones Newswires.

