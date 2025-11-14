Por Sergio Caldas

São Paulo, 14/11/2025 - As bolsas europeias operam em baixa de até mais de 1% na manhã desta sexta-feira, estendendo perdas de ontem, após um tombo em Wall Street e dados chineses fracos.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 1,09%, a 574,34 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York amargaram fortes perdas, principalmente no setor de tecnologia, diante de temores persistentes de que papéis relacionados à inteligência artificial (IA) tenham se valorizado excessivamente.

Incertezas sobre a divulgação atrasada de dados econômicos dos EUA, após o fim da paralisação do governo Trump, também azedaram o humor em Wall Street. Os dados são cruciais para que o Federal Reserve (Fed, o banco centra americano) decida sobre possíveis novos cortes de juros.

Também contribuem para aversão a risco na Europa os últimos indicadores da China, que decepcionaram. Os investimentos em ativos fixos, que incluem imóveis, sofreram uma contração anual de 1,7% entre janeiro e outubro. Já a produção industrial e as vendas no varejo avançaram em ritmo mais lento no mês passado.

Logo mais, a Eurostat divulga revisão do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro referente ao terceiro trimestre.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 1,22%, a de Paris recuava 0,87% e a de Frankfurt cedia 0,91%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas quedas de 1,16%, 1,27% e 0,87%.

