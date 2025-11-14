Autoridades na Argentina saudaram o acordo anunciado pelos Estados Unidos com o país nesta quinta-feira, 13. Em comunicado, o governo de Javier Milei disse que o acordo ampliará significativamente o acesso da carne bovina argentina ao mercado americano.

"O presidente Javier Milei reafirma seu compromisso de continuar trabalhando junto ao presidente Donald Trump no aprofundamento dessa nova etapa de cooperação econÔmica e estratégica", diz o comunicado argentino.

O ministro de Relações Exteriores e Comércio Internacional da Argentina, Pablo Quirno, disse, em registro no X, que o acordo cria as condições para o aumento dos investimentos dos Estados Unidos no país e inclui a redução de tarifas para indústrias importantes, aumentando o comércio bilateral entre ambos os países.

O ministro do Interior argentino, Diego Santilli, caracterizou o acordo como histórico, "com menos tarifas e mais mercados" para o país seguir crescendo.

Segundo nota publicada mais cedo pela Casa Branca, a Argentina fornecerá acesso preferencial ao mercado para exportações de bens dos EUA, incluindo certos medicamentos, produtos químicos, maquinário, produtos de tecnologias da informação, equipamentos médicos, veículos automotores e uma ampla gama de produtos agrícolas.

"Os Estados Unidos continuam sendo o parceiro mais confiável e transparente da Argentina - em investimentos, transição energética e estabilidade macroeconômica", disse o embaixador dos Estados Unidos na Argentina, Peter Lamelas, também no X.