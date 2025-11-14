O IRB Re encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 99 milhões, queda de 15% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado.

A companhia lembra que no terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido foi impactado positivamente em R$ 33,4 milhões devido à venda de terreno no Rio de Janeiro, efeito não recorrente.

Já o resultado financeiro e patrimonial ficou em R$ 186 milhões, caindo 5,3% na mesma comparação, enquanto o resultado de subscrição foi de R$ 116 milhões, 2% menor em relação ao mesmo período de 2024. O resultado financeiro recuou 4,3% no mesmo intervalo, para R$ 186 milhões, de acordo com o ressegurador.

Os prêmios emitidos somaram R$ 1,927 bilhão no terceiro trimestre, redução de 11% em um ano. Já os prêmios retidos, que descontam os riscos repassados pelo IRB a outros agentes, somaram R$ 866,1 milhões no trimestre, queda de 16,7% em um ano.

A sinistralidade recuou 6,7 pontos porcentuais (p.p.) em um ano, para 61,2%. Já o índice retrocessão subiu 3,1 p.p., indo para 55,1% no terceiro trimestre.

"Continuamos apresentando indicadores de desempenho consistentes, tanto no resultado de subscrição quanto no resultado financeiro. Nosso negócio de subscrição continua forte e rentável. Obtivemos praticamente o mesmo resultado de subscrição do terceiro trimestre de 2024, alcançado uma sinistralidade mais baixa, provando que temos ainda espaço para melhoria de margem. Continuamos com o desafio de crescer mantendo nossa rigorosa disciplina de subscrição", afirmou Marcos Falcão, CEO do IRB, no release que acompanha os resultados.

A companhia apresentou, ao final do trimestre, suficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido no montante de R$ 1,5 bilhão, comparado a R$ 892 milhões ao final do terceiro trimestre de 2024. Assim, o patrimônio líquido ajustado correspondia a 251% do capital mínimo requerido.