A Vitru obteve lucro líquido ajustado de R$ 121,1 milhões, 89,0% em comparação com igual período do ano passado. De julho a setembro, a receita líquida totalizou R$ 549,1 milhões, aumento de 3,5% na base anual de comparação.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado alcançou R$ 214,2 milhões, elevação de 5,8%.

A dívida líquida ex-IFRS 16 da Vitru alcançou R$ 1,664 bilhão, redução de 10,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda fechou o período em 2,1 vezes, diminuição de 0,3 vez.

Ao final do terceiro trimestre, a companhia contabilizava 898,1 mil alunos matriculados, aumento de 7,4% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Destes, 876,5 mil estavam na modalidade à distância, alta de 7,7% na base anual de comparação. A quantidade de estudantes presenciais era de 21,6 mil redução de 1,1%.