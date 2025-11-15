A Rumo reportou lucro líquido ajustado de R$ 733 milhões no terceiro trimestre de 2025. O resultado representa queda de 7,6% ante igual período do ano passado. No critério não ajustado, a cifra recuou 39,2%, para R$ 416 milhões.

O Ebitda ajustado da companhia somou R$ 2,313 bilhões, crescimento anual de 4,5%. O desempenho foi sustentado pelo crescimento dos volumes transportados e pela disciplina na gestão de custos, segundo a companhia. A margem Ebitda ajustada ficou em 52,3%, queda de 4,0 pontos porcentuais ante o terceiro trimestre de 2024.

A receita operacional líquida, por sua vez, subiu 1,8% ano contra ano, somando R$ 3,819 bilhões. A evolução positiva da receita veio do crescimento do volume transportado, que mais do que compensou a redução no preço médio, aponta a Rumo no release de resultados.

A alavancagem financeira fechou setembro em 1,9 vez, acima do patamar de 1,8 vez registrado no trimestre imediatamente anterior.