O vice-ministro das Finanças da China, Liao Min, convidou as empresas americanas a aprofundarem seus investimentos no país, compartilharem oportunidades de desenvolvimento e continuarem a contribuir para o desenvolvimento estável e saudável das relações econômicas e comerciais sino-americanas, segundo documento oficial publicado nesta sexta-feira, 14.

A declaração acontece após Liao realizar reuniões separadas em Pequim com o economista-chefe do Citigroup, Nathan Sheetz, e com o co-CEO do KKR Investment Group, Pei Rongfan. Nos encontros, foram trocadas opiniões sobre a situação macroeconômica entre a China e os EUA, assim como as relações econômicas e comerciais sino-americanas e o desenvolvimento do mercado de capitais chinês.

No encontro com os americanos, o chinês ainda enfatizou que a economia da China mantém um bom ritmo de desenvolvimento, "demonstrando forte resiliência e vitalidade", e que continuará a implementar a estratégia de expansão da demanda interna, com foco na melhoria da qualidade de vida da população e na promoção do consumo, informa a nota.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, durante uma reunião do conselho de ministros da China foi citado o equilíbrio entre a oferta e a procura de bens de consumo e que o país reforçará o apoio da política fiscal no período de 2026 a 2030. De acordo com a chinesa CCTV, na reunião do gabinete também foi mencionado o estudo de políticas para impulsionar o consumo.